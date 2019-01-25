رافضًا استقبال مهاجرين أنقذوا قبالة ليبيا.. سالفيني: الموانئ الإيطالية ستبقى مغلقة

عنصر من طاقم سفينة «سي ووتش 3» يضع علامة على زورق مطاطي كان على متنه 47 مهاجراً بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا. (فرانس برس)

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) مجدداً، أن الموانئ الإيطالية ستبقى مغلقة أمام سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين وتقترب إحداها من صقلية.

وقال سالفيني في تغريدة: «استفزاز آخر وشيك: بعد تمضية أيام في المياه المالطية، سفينة سي ووتش 3 الهولندية وعلى متنها 47 (مهاجراً) تتجه إلى إيطاليا».

وأضاف: «أكرر أن نهجنا لا يتغيّر ولن يتغيّر. لن ينزل أحد في إيطاليا. نحن مستعدون لإرسال أدوية وطعام وكل ما يلزم (للمهاجرين على متن السفينة)، لكنّ الموانئ الإيطالية مغلقة وستبقى كذلك».

وجاءت تصريحات زميله في الحكومة لويجي دي مايو، نائب رئيس مجلس الوزراء وزعيم حركة خمس نجوم (المناهضة للهيئات الرسمية)، في السياق نفسه داعياً السفينة للتوجه إلى فرنسا.

فكتب على موقع «فيسبوك»، أن «سفينة منظمة +سي ووتش غير الحكومية المتجهة إلى صقلية ستحظى من الحكومة الإيطالية، في حال الضرورة، بالدعم الطبي والصحي».

وأضاف: «أدعوها إلى التوجه نحو مرسيليا وإنزال الأشخاص في الأراضي الفرنسية بدلاً من الانتظار من دون جدوى في المياه الإيطالية لأيام».

وقبل ستة أيام، أنقذت سفينة «سي ووتش 3» التي ترفع العلم الهولندي إلا أنها تابعة لمنظمة «سي ووتش» الألمانية، 47 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا وتبحث مذاك عن مرفأ آمن لإنزالهم إلا أن مالطا وإيطاليا ترفضان السماح لها بالرسو.

وكتبت المنظمة الأربعاء على حسابها على موقع «تويتر»، «اليوم الخامس من دون مرفأ آمن للـ47 شخصاً على متن +سي ووتش+. ويُتوقع اضطراب شديد غداً من الجهة الشمالية الغربية، عاصفة. ضيوفنا على متن السفينة يعانون البرد. نحن بحاجة إلى ملجأ، إلى مرفأ آمن في أسرع وقت».

وتوجهت السفينة نحو صقلية وهي حالياً بحسب مواقع حركة الملاحة، غير بعيدة عن الساحل الشرقي لصقلية، للاحتماء من سوء الأحوال الجوية.

وقال سالفيني عبر «فيسبوك»: «أواصل وسأواصل العمل من أجل الدفاع عن حدود بلادي وأمن الإيطاليين».