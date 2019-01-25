ديوان المحاسبة بطرابلس يطالب الوزراء الالتزام بجباية الإيرادات العامة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 25 يناير 2019, 12:41 صباحا

طالب ديوان المحاسبة بطرابلس الوزراء وروؤساء الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية «الالتزام بجباية الإيرادات العامة».

ودعا رئيس الديوان خالد شكشك في منشور حمل  رقم «1» لسنة 2019 أصدره الخميس «الجهات المعنية بعدم التصرف بالإيرادات العامة عملا بنص المادة 64 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن».

ولفت شكشك إلى أن ديوان المحاسبة لاحظ « أن العديد من الجهات العامة والأفراد يقومون بإستعمال الأجهزة والمعدات المخصصة لاستعمالات الجهة التحقيق إيرادات غير مصرح بها قانونا وقيام بعض الجهات بالتصرف والإيرادات بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها».

وشدد خالد شكشك على «ضرورة المحافظة على أصول وممتلكات الجهة وعدم إستعمالها في غير الأغراض المخصصة لها بالجهة ».

وحذر رئيس ديوان المحاسبة من أن كل من «يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية ويكون محل مساءلة قانونية».

وأشار شكشك إلى أن «تأخر المسؤولين بالجهات والمصالح العامة توريد حصيلة الإيرادات التي يتم جبايتها إلى خزائن وزارة المالية أوالحساب المختص بمصرف ليبيا المركزي الأمر الذي يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من هذه الإيرادات كمصدر من مصادر التمويل،على حد قوله».

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