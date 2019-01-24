مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي | الخميس 24 يناير 2019, 10:17 مساء
حقل الشرارة النفطي. (الإنترنت)

قال مسؤول بإدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط إن النتائج الأولية لخسائر غلق حقل الشرارة النفطي، تزيد على مليار دولار منذ توقف إنتاجه قبل 41 يومًا.

ولفت المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أنّ «الوضع الأمني بات هزيلاً بالحقل، ولا توجد خطط بديلة للتأمين الحقل».

غموض بشأن استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي

وتعرض حقل الشرارة النفطي (أكبر الحقول المنتجة حاليا)، إلى 6 خروقات أمنية وسرقات مسلحة فقط خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تهديد العاملين وإجبارهم على إيقاف الإنتاج بقوة السلاح وفقًا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذى يتم إنتاجه فى حقل الشرارة في ديسمبر 2018، ما أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط الشهر الماضي، وهو ثاني أكبر تراجع بين منتجي «أوبك» بعد السعودية، بسبب عدم الاستقرار الأمني.

وإعلان حالة القوة القاهرة، وهو بند قانوني في مبيعات النفط، يعفي البائع من المسؤلية في ظروف تقع خارج نطاق سيطرته.

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الوضع لا يزال متوترًا في حقل الشرارة (800 كلم جنوب طرابلس)، الذي كان ينتج 315 ألف برميل خام يوميًا، ويضخ لميناء الزاوية غرب ليبيا، عن طريق شراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «ربسول» الإسبانية.

وتوقف الإنتاج بحقل الشرارة بسبب احتجاج حراك يطلق على نفسه «حراك فزان»، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، لكن المؤسسة الوطنية للنفط تقول إنها لن تستأنف عمليات الإنتاج إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

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