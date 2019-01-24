ندوة عن مخاطر المواد الحافظة على صحة الأطفال بطبرق

ندوة عن مخاطر المواد الحافظة والملونة في المواد الغذائية الخاصة بالأطفال

نظمت مدرسة عمر المختار للتعليم الأساسي بطبرق، اليوم الخميس، ندوة علمية عن مخاطر المواد الحافظة والملونة في المواد الغذائية الخاصة بالأطفال.

وقالت منى الحصادي مديرة المدرسة لـ«بوابة الوسط» إن «فكرة الندوة جاءت عندما رأينا أطفال المدرسة يحملون أكلات ومواد غذائية بها مواد حافظة وملونة خطيرة على صحتهم ومحظورة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية».

وأضافت الحصادي أنهم استهدفوا السنة الرابعة من التعليم الأساسي كعينة من مرحلة التعليم الأساسي لإعطائهم فكرة على هذه المواد لتوعيتهم وتحذيرهم من مخاطر هذه المواد الخطرة.

وتابعت «وجهنا دعوات لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية والحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي من أجل المشاركة في الندوة لإثرائها بتقديم عينات من المواد الغذائية الخاصة بالأطفال لتوعيتهم وصقلهم».