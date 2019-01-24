لافروف ومساهل يدعوان للالتزام بالمسار الأممي في تسوية أزمة ليبيا

وزيرا الخارجية الروسي والجزائري سيرغي لافروف وعبد القادر مساهل

أكد وزيرا الخارجية الروسي والجزائري سيرغي لافروف وعبد القادر مساهل، اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بمسار الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تسوية الأزمة الليبية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع مساهل بالجزائر العاصمة، إنهما استعرضا مختلف القضايا على الساحة الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة الليبية.

وفي السياق ذكر أن روسيا والجزائر تدعمان بثبات ضرورة الالتزام الصارم بمعايير ومبادئ القانون الدولي، في حل أي نزاعات بالوسائل السلمية، مؤكدًا الدور المحوري للأمم المتحدة مع احترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها، مثمنّا في الوقت نفسه مساعي الجزائر التي تبذلها للإسهام في تسوية المسألة الليبية.

ويختزل مطلب موسكو والجزائر «سيادة الشعوب والتقيد بالمسار الأممي لحل الأزمة الليبية»، الرد بشكل غير مباشر على الملاسنات المندلعة بين المسؤولين الفرنسيين ونظرائهم الإيطاليين، بعدما واصل نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، تهجمه على باريس واتهامه للرئيس إيمانويل ماكرون بالتورط في ليبيا.

لافروف ومساهل يناقشان تطورات الأزمة الليبية في موسكو

وكان سالفيني قال في وقت سابق: «في ليبيا.. فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا».

من جهة أخرى اهتمت الصحافة الفرنسية بزيارة سيرغي لافروف إلى منطقة شمال إفريقيا والتي من المفترض أن تستمر حتى يوم السبت المقبل، حيث يزور خلالها الجزائر والمغرب ثم تونس بعد أربعة عشر عامًا على زيارة مماثلة قادته إلى المنطقة المغاربية عام 2005.

وحسب جريدة «لوبينيون» الفرنسية، في عددها الصادر الخميس، نقلاً عن آرنو ديبين مدير المرصد الفرنسي- الروسي، فإن تونس تعد العنصر المدهش نسبيًا في هذه الجولة؛ إذ إن موسكو ليس لها حضور تاريخي في تونس، التي تظل كذلك حتى اليوم البلد المغاربي الذي تتمتع فيه موسكو بأقل وزن سياسي واقتصادي.

وفي اعتقاده أن الاهتمام الروسي بهذا البلد يكمن في الملف الليبي، الذي باتت روسيا أحد لاعبيه الرئيسيين، فليس من المستغرب على الإطلاق أن تسعى موسكو إلى مناقشة وثيقة للغاية مع تونس، التي ترى بدورها أن روسيا أصبحت محاوراً لامفر منه.

ووفق «لوبينيون»، توقف لافروف في تونس يأتي قبل القمة الثلاثين لجامعة الدول العربية المقررة يوم الـ 31 مارس المقبل، حيث ستكون على جدول الأعمال سوريا وليبيا واليمن، وهي ثلاثة ملفات رئيسية بالنسبة للدبلوماسية الروسية، لا سيما أن البلد المضيف (تونس) مرشح ليكون عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وعليه فإن الدعم الروسي له ضروري.