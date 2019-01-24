185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 08:43 مساء
وفاة 185 شخصًا وإصابة 456 آخرين جراء حوادث السير خلال شهر ديسمبر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، وفاة 185 شخصًا وإصابة 456 آخرين، جراء حوادث السير خلال شهر ديسمبر الماضي على مستوى ليبيا.

وأشارت الوزارة في إحصائية نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ حوادث السير خلال شهر ديسمبر خلّفت أضرارًا بحوالي 2.782 مليون دينار.

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وأرجعت الوزارة في بيانها الحوادث المرورية إلى «عدم الانتباه أثناء القيادة، رغم اتخاذ الجهات المعنية متمثلة بوزارة الداخلية وإدارة شؤون المرور والتراخيص كافة التدابير للحد من تلك الحوادث».

وتابع البيان أنّ «تهور بعض الشباب وقيادة البعض الآخر لسياراتهم بسرعة تفوق السرعة المحددة قانونيًا يحولان دون تحقيق النتائج المرجوة».

وطالبت الوزارة جميع مستعملي الطرق العامة «أخذ أقصى درجات الانتباه عند قيادة مركباتهم واتباع النظم والقواعد المرورية؛ حفاظًا على السلامة العامة، للحد من هذه الحوداث التي باتت تحصد أرواح الكثيرين».

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