إغلاق موانئ النفط بشرق ليبيا لسوء الأحوال الجوية

ميناء الحريقة النفطي بطبرق. (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في قطاع النفط أنّ كل موانئ النفط بشرق ليبيا أُغلقت بسبب سوء الأحوال الجوية، لكنّ مسؤولاً في المؤسسة الوطنية للنفط أحجم عن التعليق.

وأشار مصدر في قطاع الشحن إلى أنّ ناقلات تنتظر للرسو في مينائي السدرة والبريقة، فيما لم يتضح بعد إن كان هناك تأثيرًا على إنتاج النفط.

مصدر ملاحي: إغلاق جميع الموانئ الليبية بسبب سوء الأحوال الجوية

وكان إغلاقٌ مماثل هذا الشهر أدى إلى انخفاض موقت في إنتاج شركة الواحة؛ إذ انخفضت السعة التخزينية لميناء السدرة بعد أن تضررت بعض الصهاريج خلال اشتباكات وقعت العام الماضي.