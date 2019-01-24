«اقتصادية الوفاق» تبحث وضع تعريفة جمركية جديدة للسلع المستوردة

الاجتماع الثالث لمجلس التعريفة الجمركية يناقش وضع تعريفة جمركية جديدة للسلع المستوردة

عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة الاجتماع الثالث لمجلس التعريفة الجمركية، وذلك لمناقشة وضع تعريفة جمركية جديدة للسلع المستوردة، تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي جرى إقرارها مؤخرًا.

وأشار بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة إلى أنّ مجلس التعريفة الجمركية المشكل بقرار المجلس الرئاسي رقم 1546لسنة 2018، ناقش إطارًا للتعريفة الجمركية تناسب الإصلاحات الاقتصادية التي قررها المجلس الرئاسي، وتراعي الظروف التي تمر بها البلاد، وحماية المنتج المحلي ومراعاة الاتفاقيات الدولية.

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حضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة، ووكيل وزارة المالية، ومدير عام مصلحة الجمارك، ومندوب عن الهيئة العامة للزراعة وبعض المختصين.

واستضافت العاصمة التونسية خلال الأشهر الماضية عدة لقاءات انتهت إلى وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده المجلس الرئاسي العام الماضي، وبدأ بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.