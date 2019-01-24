وزير الحكم المحلي يبحث مع ممثلي «UNFPA» مشاريع البنية التحتية بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 06:45 مساء
وزير الحكم المحلي المفوض يجتمع بممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا

عقد وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، اليوم الخميس، اجتماعًا بممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا «UNFPA»، برونجير بويل، ومسؤولة العلاقات بالصندوق سارة الدنقلي.

وأشار بيان لوزارة الحكم المحلي إلى أنّ اللقاء ناقش «أوجه التعاون الفني التي يتميز بها الصندوق لمصلحة الوزارة والبلديات في ليبيا، وأهمها نظام الرصد والتقييم بالبلديات ومشاريع دعم المرأة والشباب من خلال إنشاء مراكز لذلك بالبلديات».

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شارك في اللقاء مستشار الوزارة للتعاون الدولي والفني عبد المجيد أبوغرارة ومديرمكتب الوزير حسين القماطي، ومدير مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة سعيدة أبوروين، وعلي حمزة مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة.

وفي وقت سابق اليوم ناقش وزير الحكم المحلي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها حاليًا خاصة في الجنوب الليبي.

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