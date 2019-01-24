صنع الله يبحث مع وزير الحكم المحلي برامج التنمية المستدامة

مصطفى صنع الله وميلاد الطاهر يبحثان المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها حاليًا

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اجتماعًا مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، ميلاد الطاهر، لبحث المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها حاليًا، خاصة في الجنوب الليبي.

وخُصص الاجتماع الذي عُقد بمقر المؤسسة، لمناقشة مجالات التعاون المشترك بين مؤسسة النفط ووزارة الحكم المحلي، ومعالجة مختلف التحديّات التي تعرقل عمل شركات قطاع النفط الليبي، وبرامج التنمية المستدامة، إضافة إلى بعض البرامج التنموية الأخرى.

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وأكد صنع الله أهمية التنسيق بين الوزارة والمؤسسة، مشيرًا إلى مساهمة مؤسسة النفط في تنفيذ العديد من البرامج البلدية، وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية، حرصًا منها على تطبيق سياسة (الجارالطيب) في المناطق المجاورة للحقول النفطية، بالتنسيق مع مختلف المجالس البلدية، وحسب أولويات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، بما في ذلك البرامج الصحية والتعليمية.

وفي السياق نفسه أشاد الطاهر بـ«الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان استمرار تدفق النفط والغاز، ومواصلة تقديم الدعم للبلديات للرفع من أداء المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية».

كما شدّد الوزيرعلى أهمية «إحلال الأمن في جميع المواقع النفطية، وضرورة حماية المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة، وذلك من أجل ضمان استمرار الإنتاج دون أية عوائق، والنهوض بالاقتصاد الوطني».

مصطفى صنع الله وميلاد الطاهر يبحثان المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها حاليًا