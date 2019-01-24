العثور على رفات مصريين إثنين ببلدة السلك جنوب شرق سلوق

مستندات عُثر عليها مع رفات المصريين

عثر عناصر الأمن على رفات مصريين اثنين ببلدة السلك (40 كلم) جنوب شرقي بلدية سلوق الواقعة جنوب مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال رئيس مركز شرطة سلوق، المقدم إيهاب عابد الكزة، إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن مركز شرطة السلك تلقى بلاغًا عن وجود جثتين مجهولتي الهوية جنوب البلدة.

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وأوضح الكزة أنه جرى «إبلاغ الهلال الأحمر الليبي الذي نقل الجثتين إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما»، مرجحًا أن تكون الرفات لمهاجرين غير شرعيين سقطوا من السيارة أثناء تهريبهما من قبل مهربي البشر أو تعرضا لحادث آخر.

وأشار إلى أن عناصر الأمن عثرت على مستندات خاصة بالمصريين، وهما جمال عبدالغفار عايد (25 عامًا)، وعبدالمنعم خليفة أحمد أوبليلة (37 عامًا)، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة وسيتم عرضهما على الطبِّ الشرعي.