السراج وسفير الاتحاد الأوروبي: حل شامل لمشكلة الهجرة غير الشرعية

السراج وسفير الاتحاد الأوروبي بمقر المجلس الرئاسي. (المكتب الإعلامي للسراج)

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا ملف الهجرة غير الشرعية، واتفق الجانبان على ألا يقتصر التعامل مع المشكلة من منظور آني فقط، بل العمل على إيجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة.

وبحث اجتماع السراج وسفير الاتحاد الأوروبي بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مستجدات الوضع السياسي والملفين الأمني والاقتصادي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد السراج أهمية تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه من تعاون ومساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم قطاعي الصحة والتعليم بصفة خاصة، وعبّـر عن تطلعه إلى علاقة شراكة فاعلة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

ونوه السفير إلى تطابق وجهات النظر حيال أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا والاتحاد مؤكداً أنه سيعمل على تحقيق ما تم الاتفاق حوله من مشاريع خلال اجتماعات السراج مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني...