كونتي يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا اليوم في روما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 04:32 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي والممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة.

أعلنت الحكومة الإيطالية، أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سيستقبل عصر اليوم الخميس المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الملتقي الوطني الجامع، الذي لم يحدد موعده بعد.

وشدد المبعوث الأممي في آخر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على أنه «نظرًا لأهمية هذا الحدث، فمن المهم جدًا أن ينعقد الملتقى الوطني في ظروف ملائمة مع الأشخاص المناسبين وأن ينجح في التوصل إلى نتائج تقبل بها الغالبية الساحقة». 

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وأردف: «أننا نعمل ليلاً ونهارًا لجمع هذه العناصر المختلفة لضمان نجاح هذا المؤتمر. وعندما يتم الاتفاق على المكونات الأساسية للتوصل إلى إجماع جديد على أجندة وطنية لإعادة بناء دولة مدنية ليبية قادرة وموحدة من قبل اللاعبين الرئيسيين، سنكون مستعدين لتحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر».

كما كشف سلامة في تصريح لاحق عن موقف بعثة الأمم المتحدة إزاء الانتخابات، حيث قال: «أنا مستعجل على الانتخابات الليبية النيابية والرئاسية أكثر من الليبيين أنفسهم. ليس هناك من تأجيل، نحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول أنها تأجلت»، مشيرا إلى أنه بوسع الملتقي الوطني الجامع «تزمين الانتخابات».

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يُراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، ما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

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