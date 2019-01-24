السراج يستعرض مع السفير السويدي مستجدات الوضع السياسي

السراج خلال استقباله السفير السويدي. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج صباح اليوم الخميس مع السفير السويدي لدى ليبيا فريدريك فلورن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

جاء ذلك خلال استقبال السراج للسفير السويدي يرافقه مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويدية السيدة آن ديسمور، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي

وأشاد السفير بـ«جهود لتحقيق الأمن والاستقرار، مجدداً دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي وفقاً لخطة الأمم المتحدة في هذا الشأن»، وفق المصدر. وأعرب السفير عن تطلع بلاده لتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا لتشمل مجالات حيوية متعددة.