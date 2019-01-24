تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية

سجلت أسعار صرف عملات دولية رئيسية تراجعا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الخميس.

وتراجع الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.36 دينار مقابل 4.38 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض سعر صرف اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.97 دينار أمس بفارق 3 قروش، وهو الفارق نفسه الذي انخفض عليه الجنيه الإسترليني إلى 5.50 دينار مقابل 5.53 دينار أمس.

لكن الليرة التركية كسرت موجة التراجعات مسجلة ارتفاعا بفارق قرش واحد، بواقع 0.83 دينار مقارنة بـ0.82 دينار أمس.