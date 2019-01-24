الأمم المتحدة تسلم 16 ليبيًا معدات للتخلص من الذخائر المتفجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 02:17 مساء

أعلنت بعثة الأمم المتحدة، تسليم معدات التخلص من الذخائر المتفجرة إلى 16 ليبيًا من العاملين المدربين على التخلص من الذخائر المتفجرة.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة، في بيان صادر عنها اليوم، أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وبفضل مساهمة من حكومة النمسا بمبلغ 500 ألف يورو، سلمت 12 مجموعة من المعدات التي تستخدم في التخلص من الذخائر المتفجرة إلى المهندسين العسكريين الليبيين وهيئة السلامة الوطنية، من أجل تعزيز القدرة الليبية على تخليص البلد من المتفجرات من مخلفات الحرب.

وأشارت إلى أن البعثة الأممية نظمت احتفالية اليوم في مقر الأمم المتحدة بطرابلس لتسليم معدات التخلص من الذخائر المتفجرة إلى 16 ليبيًا من العاملين المدربين على التخلص من الذخائر المتفجرة، أربعة منهم من المهندسين العسكريين الليبيين و12 من هيئة السلامة الوطنية، كانوا تلقوا تدريبًا على التخلص من الذخائر المتفجرة بتمويل من المملكة المتحدة في نوفمبر 2017.

تأتي هذه المساهمة كجزء من برنامج «تعزيز القدرات» المدعوم من حكومتي النمسا والمملكة المتحدة وتتولى تنسيق أعماله دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

وقالت البعثة الأممية إن المتفجرات من مخلفات الحروب تؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة، وتتسبب في وقوع إصابات وفقدان أرواح وتشريد جماعي للمدنيين في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أنه رغم محدودية الموارد، تقوم المؤسسات الأمنية الليبية مثل هيئة السلامة الوطنية والمهندسين العسكريين بأعمال إزالة عصيبة ومحفوفة بالمخاطر، بغية الحد من تأثير المتفجرات من مخلفات الحرب على حياة المدنيين.

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