رياح قوية وتساقط ثلوج.. الأرصاد: تقلبات جوية تؤثر على أغلب المناطق حتى السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 01:28 مساء
المركز الوطني للأرصاد الجوية. (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بتقلبات جوية تبدأ من اليوم الخميس، مصحوبة برياح قوية قد تتجاوز سرعتها (60) كلم/س مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على الدواخل والمناطق الصحراوية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، انخفاض درجات الحرارة على أغلب المناطق وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على مناطق شمال غرب ليبيا (رأس جدير حتى سرت - الجبل الغربي) تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع حبات البرد.

وأشار إلى احتمالية تساقط أمطار على مناطق الشمال الشرقي يوم غد، ومن المتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الغربي يوم السبت.

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