إغلاق موانئ نفط في شرق ليبيا بسبب الأحوال الجوية

ميناء الزويتينة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مهندس ميناء، إن عدة موانئ نفط بشرق ليبيا أُغلقت، اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ولم يحدد المصدر الذي تحدث إلى «رويترز»، أسماء الموانئ التي أغلقت، ولا موعد استئناف العمل بها.

يأتي ذلك فيما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، في وقت سابق، من هبوب رياح جنوبية غربية إلى غربية قوية تصل إلى حد العاصفة على طول الساحل.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، إن الرياح متوقع هبوبها على الساحل الليبي، بدءًا، نت التاسعة صباح اليوم الخميس، وحتى الثانية عشرة من مساء غد الجمعة، فيما تصل سرعتها بين (25-40) عقدة مع ارتفاع للموج (3.00)متر يصل يوم الغد إلى (5.00)متر.

وأشار إلى أن هناك امتدادًا لمنخفض جوى بقيمة HPA 997 يؤثر على طول الساحل.