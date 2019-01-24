تستمر حتى الغد.. الأرصاد تحذر من رياح جنوبية تصل إلى حد العاصفة على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية غربية إلى غربية قوية تصل إلى حد العاصفة على طول الساحل.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، إن الرياح متوقع هبوبها على الساحل الليبي، بدءًا من التاسعة صباح اليوم الخميس، وحتى الثانية عشرة من مساء غدٍ الجمعة، فيما تصل سرعتها بين (25-40) عقدة مع ارتفاع للموج (3.00) متر يصل يوم الغد إلى (5.00) متر.

وأشار إلى أن هناك امتدادًا لمنخفض جوى بقيمة HPA 997 يؤثر على طول الساحل.

وفيما يلي بيان بالنشرة البحرية المتوقعة على بعض الموانئ الليبية اليوم الخميس.