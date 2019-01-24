تستمر حتى الغد.. الأرصاد تحذر من رياح جنوبية تصل إلى حد العاصفة على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية غربية إلى غربية قوية تصل إلى حد العاصفة على طول الساحل.
وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، إن الرياح متوقع هبوبها على الساحل الليبي، بدءًا من التاسعة صباح اليوم الخميس، وحتى الثانية عشرة من مساء غدٍ الجمعة، فيما تصل سرعتها بين (25-40) عقدة مع ارتفاع للموج (3.00) متر يصل يوم الغد إلى (5.00) متر.
وأشار إلى أن هناك امتدادًا لمنخفض جوى بقيمة HPA 997 يؤثر على طول الساحل.
وفيما يلي بيان بالنشرة البحرية المتوقعة على بعض الموانئ الليبية اليوم الخميس.
|
الميناء
|
حالة السماء
(الطقس)
|
اتجاه وسرعة الرياح
(عقدة)
|
ارتفاع الموج (متر)
|
حالة البحر
|
درجة حرارة سطح البحر (د.م°)
|
جيدة الى متوسطة
|
زوارة
|
تكاثر للسحب من مساء اليوم مع سقوط أمطار من حين لأخر يصحبها خلايا رعدية ونزول حبات البرد احيانا
|
ج غ
(25-30)
|
(1.50-2.00)
|
قليل الاضطراب الى مضطرب
|
16
|
متوسطة الى ضعيفة
|
طرابلس
|
تكاثر للسحب من مساء اليوم مع سقوط امطار من حين لآخر يصحبها خلايا رعدية ونزول حبات البرد احيانا
|
ج غ
(25-40)
|
(2.50-4.50)
|
مضطرب الى شديد الاضطراب
|
15
|
متوسطة الى ضعيفة
|
الخمس
|
تكاثر للسحب من مساء اليوم مع سقوط امطار من حين لأخر يصحبها خلايا رعدية ونزول حبات البرد احيانا
|
ج غ الى غ
(25-40)
|
(2.50-5.00)
|
مضطرب الى شديد الاضطراب
|
16
|
متوسطة الى ضعيفة
|
مصراتة
|
تكاثر للسحب من مساء اليوم مع سقوط امطار من حين لأخر يصحبها خلايا رعدية ونزول حبات البرد احيانا
|
ج غ الى غ
(25-40)
|
(2.50-5.00)
|
مضطرب الى شديد الاضطراب
|
16
|
متوسطة الى ضعيفة
|
سرت
|
مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذه الليلة
|
ج غ الى غ
(20-35)
|
(2.00-4.00)
|
قليل الاضطراب الى شديد الاضطراب
|
16
|
متوسطة الى ضعيفة
|
رأس لأنوف
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا
|
ج غ
(20-25)
|
(1.50-3.00)
|
قليل الاضطراب الى مضطرب
|
17
|
متوسطة الى ضعيفة
|
الزويتينة
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا
|
ج غ
(20-25)
|
(1.50-3.00)
|
قليل الاضطراب الى مضطرب
|
17
|
متوسطة الى ضعيفة
|
بنغازي
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار من حين لآخر قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية
|
ج غ
(25-35)
|
(2.50-5.00)
|
مضطرب الى شديد الاضطراب
|
16
|
متوسطة الى ضعيفة
|
شحات
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار من حين لآخر يتخللها خلايا من السحب الرعدية
|
ج غ
(25-35)
|
(2.00-4.00)
|
قليل الاضطراب الى شديد الاضطراب
|
15
|
متوسطة الى ضعيفة
|
درنة
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط امطار من حين لأخر قد يتخللها خلايا من السحب الرعدية
|
ج غ
(20-30)
|
(1.50-2.50)
|
قليل الاضطراب
|
15
|
متوسطة الى ضعيفة
|
طبرق
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا
|
ج غ
(20-30)
|
(1.50-2.50)
|
قليل الاضطراب
|
17
|
متوسطة الى ضعيفة