حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (24 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقي الطقس متقلبًا مصحوبًا برياح قوية مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة مع زوابع رعدية وحبات البرد.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، احتمال تساقط الثلوج علي مرتفعات الجبل الغربي يوم السبت.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد.

كما توقع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية يوم السبت، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة الى قوية السرعــة، قــد تتجاوز (60) كلم / س على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحــرارة القصوى بين (11 – 19) مْ تصل إلى (21) مْ على سرت وأبونجيم، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.



الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على سهل بنغازي والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (70) كلم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق الداخلية مع هبوط في الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى، بين (15-21) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على غدامس ومناطق الجفرة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق مع هبوط في الرؤية الأفقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17- 22)مْ، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غدامس والحمادة.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (19- 21) مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومناطق ليبيا: