تسليم 16 محتجزًا و6 جثامين إلى أعيان طرابلس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 24 يناير 2019, 10:38 صباحا

قال رئيس لجنة تسليم المحتجزين والجثامين التابعة للجنة المصالحة، معمر رحيل شقاف، إن اللجنة سلمت مساء أمس 16 محتجزًا، و6 جثامين إلى أعيان مدينة طرابلس تسلمتهم لجنة المصالحة التابعة للمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة.

وأوضح شقاف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة سلمت أيضًا 5 محتجزين إلى مدينة ترهونة كانوا متواجدين في طرابلس، مؤكدًا أن كافة المحتجزين من الطرفين تم القبض عليهم على الهوية أثناء أحداث جنوب طرابلس مؤخرًا.

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وتوصل، الإثنين الماضي، اجتماع وفدي المجلس الاجتماعي طرابلس وترهونة إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، بوساطة من وفد مشايخ وأعيان مدينة ورفلة.

واتفق الجانبان خلال اجتماع بفندق «باب البحر» بالعاصمة طرابلس على استمرار وقف إطلاق النار، وسحب كل طرف قواته إلى حدوده الإدارية ولمسافة 15 كيلومترًا، وتسليم الأسلحة الثقيلة للثكنات العسكرية.

كما أقر الاتفاق، وفق المصدر، على أن تكون إدارة مطار طرابلس الدولي تحت إشراف مديرية أمن قصر بن غشير، على أن تتولى وزارة الداخلية تأمين الطرق.

واتفق الطرفان إلى اتفاق على إزالة السواتر، وتبادل الأسرى، وعودة المهجرين. وأقر المجتمعون تشكيل لجان للترتيبات الأمنية، وتبادل الأسرى، وتسوية أوضاع المهجرين، حسب المصدر.

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