انضمام طائرة الشحن A300 لأسطول الخطوط الليبية اعتبارا من اليوم

هبوط طائرة الشحن A300 والتابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية. (صورة من مطار بنينا)

هبطت طائرة الشحن A300 التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية، في مطار بنينا الدولي مساء الأربعاء، والتي انضمت لأسطول الشركة اعتبارًا من اليوم.

حضر احتفالية استقبال الطائرة مدير عام مطار بنينا الدولي ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير أمن منفذ المطار وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الليبية ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعدد من مدراء الشركات ومدراء الأجهزة الأمنية والموظفين بالمطار ورئيس مجلس رجال الأعمال.

وستكون رحلات الشحن للشركة بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، الأمر الذي سيسهم في تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد من وإلى ليبيا.

هبوط طائرة الشحن A300 والتابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية. (صورة من مطار بنينا)

هبوط طائرة الشحن A300 والتابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية. (صورة من مطار بنينا)

هبوط طائرة الشحن A300 والتابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية. (صورة من مطار بنينا)