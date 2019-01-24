نائبة المبعوث الأممي تؤكد دعمها وحدة دعم وتمكين المرأة بـ«الرئاسي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 09:05 صباحا
جاء لقاء منسقة الشؤون الإنسانية، ماريا ريبيرو الدكتورة ليلى اللافي ونائبتها حنان الفخاخري. (صورة من البعثة الأممية)

أعربت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية، ماريا ريبيرو، عن دعمها وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي.

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جاء ذلك خلال لقاء منسقة الشؤون الإنسانية، ماريا ريبيرو مساء الأربعاء، الدكتورة ليلى اللافي ونائبتها حنان الفخاخري.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن روبيرو أكدت على دور المرأة الليبية في عملية بناء السلام والتنمية.

وكانت ريبيرو التقت مساء أمس، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، لبحث «خطط الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاقها وفق برامج متكاملة بين القطاعات».

وأكد معيتيق للمسؤولة الأممية «أهمية دور الأمم المتحدة في توفير الاحتياجات الإنسانية»، وأشاد بالخطوات العملية الملموسة التي تحققت على الصعيد الإنساني في مدن ومناطق الجنوب وبنغازي، وشدد على ضرورة التزام البعثة.

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