6 أبريل.. انطلاق انتخابات المجلس البلدي مصراتة في دورته الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 08:05 صباحا
إحدى لجان الانتخابات في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة انتخابات المجلس البلدي مصراتة، الدكتور الطيب اميمة، مواعيد انطلاق انتخابات المجلس البلدي في دورته الثانية، والتي ستكون في أبريل المقبل.

وأكد الدكتور الطيب اميمة تأكيده أن بلدية مصراتة بها ثمانون مركزًا انتخابًيا في نطاقها الجغرافي من الوشكة شرقًا حتى الدافنية غربًا، مشيرًا إلى أن المخطط الزمني لانتخابات المجلس البلدي مصراتة بدأ بفتح باب التسجيل للناخبين في السابع عشر من ديسمبر الماضي وسيستمر حتى الثاني من مارس المقبل، بينما يبدأ تسجيل المرشحين في العشرين من فبراير حتى الثاني من مارس المقبل بنظام القوائم.

وأشار الى أنه تم تحديد يوم الاقتراع في السادس من أبريل على أن يكون إعلان النتائج في 17 أبريل، مؤكدًا أن انتخاب عميد البلدية سيكون في 27 أبريل المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الكهرباء وحروب الميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
أيمن الأعتر يغني «لا أراك» باللهجة الخليجية
ثقافة وفن
السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار الليبي
ليبيا
تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
محافظ «المركزي» يبحث عودة عمل السفارة الفرنسية
ليبيا
ميلانيزي: أمن إيطاليا يرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبيا
ليبيا
عمدة باليرمو: إيطاليا زودت ليبيا بأموال تمنح لتجار البشر
ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب .. استفتاء على الدستور أم انتخابات رئاسية
كاريكاتير
المبعوث الأممي: مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين
ليبيا
غسان سلامة يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب
ليبيا
جريدة تشادية: الموساد زود ديبي بمعلومات بشأن متطرفين في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شيء في السيارة لم يتغير منذ 100 عام.. تعرف عليه