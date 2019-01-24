6 أبريل.. انطلاق انتخابات المجلس البلدي مصراتة في دورته الثانية

إحدى لجان الانتخابات في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة انتخابات المجلس البلدي مصراتة، الدكتور الطيب اميمة، مواعيد انطلاق انتخابات المجلس البلدي في دورته الثانية، والتي ستكون في أبريل المقبل.

وأكد الدكتور الطيب اميمة تأكيده أن بلدية مصراتة بها ثمانون مركزًا انتخابًيا في نطاقها الجغرافي من الوشكة شرقًا حتى الدافنية غربًا، مشيرًا إلى أن المخطط الزمني لانتخابات المجلس البلدي مصراتة بدأ بفتح باب التسجيل للناخبين في السابع عشر من ديسمبر الماضي وسيستمر حتى الثاني من مارس المقبل، بينما يبدأ تسجيل المرشحين في العشرين من فبراير حتى الثاني من مارس المقبل بنظام القوائم.

وأشار الى أنه تم تحديد يوم الاقتراع في السادس من أبريل على أن يكون إعلان النتائج في 17 أبريل، مؤكدًا أن انتخاب عميد البلدية سيكون في 27 أبريل المقبل.