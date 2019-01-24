«بلدي طبرق» يطالب مديرية الأمن بزيادة عناصر الشرطة بالمركزالطبي

رئيس وأعضاء المجلس التسيري لبلدية طبرق خلال زيارتهم للمركزالطبي.(الوسط)

طالب مسؤول ملف الصحة بالمجلس التسيري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونه، مديرية الأمن بالبلدية بزيادة عناصر الشرطة بالمركزالطبي.

وقال عبدالكريم بوطابونه لـ«بوابة الوسط» الخميس «المركز يعاني نقصا في عناصر الأمن حيث وقعت الكثير من التعديات وقد لاحظنا هذا الأمر خلال زيارتنا».

وأضاف: «قُدمت لنا شكاوى كثيرة حول استمرار التعديات وبدورنا نطالب مديرية أمن طبرق بوضع حد لهذا الأمر بتوفير عناصر أمن على مداخل المركز ليلا».

ولفت بوطابونه إلى أن مركز طبرق الطبي يقدم خدماته للمواطنين «حسب المتاح ومن ميزانيته الخاصة ومن بند التحسين والتطوير والمركز يعتبر ممتاز مقارنة بالمراكز الصحية الموجودة في ليبيا».

ونوه إلى أن «مركز طبرق الطبي قدم خدمات كبيرة للمواطنين في أقسام الآورام والقلب المفتوح والقسطرة التشخيصية والعلاجية».

وأشار مسؤول ملف الصحة بالمجلس التسيري إلى أن «مركز طبرق الطبي به 500 سرير تعمل جميعها في كافة الأقسام لكافة الحالات من طبرق ومن خارجها».