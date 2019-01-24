السراج: مشروع الميزانية في مراحله الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 12:57 صباحا

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2019 مشيراً إلى أن «مشروع الميزانية في مراحله الأخيرة».

وقال المكتب الإعلامي لسراج الأربعاء إن مجلس الوزراء «استعرض أخر التطورات والمستجدات السياسية، حيث تطرق السراج إلى موضوع المؤتمر الوطني الجامع وترتيبات انعقاده وما يحظى به من اهتمام دولي ومحلي».

كما عرض  مجلس الوزراء بحضور النائبان بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوا المجلس أحمد حمزة، و محمد عماري زايد «الخطوات المتخذة لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية ودعم المشاريع التنموية ومرافق الخدمات».

وقدم وزير التخطيط المفوض الطاهر الجهيمي «مقترح بخصوص تضمين مشروع الميزانية لخطة ثلاثية تتعلق بتنفيذ بنود الباب الثالث لضمان تنفيذ المشروعات التي تتطلب مدة زمنية لا تتجاوز السنة الكاملة».

وقدم النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق «تقريراً موجزاً حول مشاركته بجلسة الحوار الاقتصادي التاسعة التي عقد بتونس» في 20 يناير الجاري.

واعتمد مجلس الوزراء مقترح بشأن «تأهيل وتدريب وإعادة توزيع منتسبي جهاز حرس المنشأت النفطية، كما أعتمد الاتفاقية الخاصة بشأن تسوية القرض الممنوح من الدولة الليبية لجمهورية غينيا بيساو».

وتداول مجلس الوزراء المذكرة المقدمة بـ«خصوص خلفيات وسوابق توريد العقار الخاص بمرض اللشمانيا والأجراءات المتخدة من وزارة الصحة لمكافحة هذا المرض حيث أوضحت الوزارة السيطرة التامة على هذا المرض».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السراج «وجه الحاضرين إلى تخصيص جانب من الاجتماع القادم لمناقشة الأوضاع المتعلقة بالجنوب على مستوي كافة القطاعات».

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