«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 10:44 مساء
إصدار مصلحة الأحوال المدنية أرقامًا وطنيّة لأسرة أرملة القذافي صفية فركاش وأبنائها

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، اليوم الأربعاء، عن إصدار المصلحة أرقامًا وطنيّة لأسرة أرملة القذافي صفية فركاش، وأبنائها، وذلك «بعد استكمال المصلحة للإجراءات القانونية، التي أدت إلى تأخير صدور الأرقام الوطنية».

وأشار بالتمر في منشور عبر صفحته على موقع «تويتر»، إلى أنّ «رئاسة المصلحة تجدد ابتعادها عن أي تجاذبات سياسية في ليبيا، وأن أولويتها هي خدمة المواطن الليبي داخل البلاد وخارجها».

وفي أبريل العام الماضي نفت مصلحة الأحوال المدنية ما قالت إنها «مزاعم تداولتها بعض وسائل الإعلام برفض منح أسرة العقيد معمر القذافي الأرقام الوطنية الخاصة بأفرادها».

وقالت المصلحة في بيان وقتها إنها «ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف الأرقام الوطنية لأفراد أسرته، التزاماً بكتاب مكتب النائب العام بالخصوص».

وتقيم فركاش حاليًّا في العاصمة المصرية (القاهرة) منذ صيف 2014 بعد أن لجأت صفية وثلاثة من أبناء القذافي في أغسطس 2011 إلى الجزائر بعد سقوط نظام العقيد القذافي، وانتقل قسم من العائلة إلى سلطنة عمان في العام 2013.

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