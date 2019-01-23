حكومة الوفاق تبحث أوضاع الجنوب وميزانية 2019 وتدريب حرس المنشآت

مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني يعقد اجتماعه العادي الثاني للعام 2019.

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الثاني للعام 2019 بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس أحمد حمزة، ومحمد عماري زايد.

واستعرض الاجتماع، آخر التطورات والمستجدات السياسية، وملف الملتقى الوطني الجامع، وترتيبات انعقاده وما يحظى به من اهتمام دولي ومحلي، والخطوات المتخذة لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية ودعم المشاريع التنموية ومرافق الخدمات.

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وتطرق الاجتماع، وفق بيان لحكومة الوفاق، إلى اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2019، وأهم البنود التي ستتضمنها الميزانية من حيث التقديرات المعتمدة، حيث أشار السراج إلى أن مشروع الميزانية في مراحله الأخيرة.

وقدم وزير التخطيط مقترحًا بخصوص تضمين مشروع الميزانية خطة ثلاثية تتعلق بتنفيذ بنود الباب الثالث لضمان تنفيذ المشروعات التي تتطلب مدة زمنية لا تتجاوز السنة الكاملة.

فيما قدّم النائب بالمجلس أحمد معيتيق تقريرًا موجزًا حول مشاركته بجلسة الحوار الاقتصادي التاسعة المنعقدة بتونس بتاريخ 2019-01-20.

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واعتمد مجلس الوزراء مقترحًا بشأن تأهيل وتدريب وإعادة توزيع منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية، كما اعتمد الاتفاقية الخاصة بشأن تسوية القرض الممنوح من الدولة الليبية لجمهورية غينيا بيساو.

وتداول مجلس الوزراء المذكرة المقدمة بخصوص خلفيات وسوابق توريد العقار الخاص بمرض الليشمانيا والإجراءات المتخدة من وزارة الصحة لمكافحة هذا المرض، حيث أشارت وزارة الصحة إلى السيطرة التامة على هذا المرض.

وفي ختام الاجتماع أشار السراج إلى تخصيص جانب من الاجتماع المقبل؛ لمناقشة الأوضاع المتعلقة بالجنوب على مستوى كافة القطاعات.

مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني يعقد اجتماعه العادي الثاني للعام 2019.

مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني يعقد اجتماعه العادي الثاني للعام 2019.

مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني يعقد اجتماعه العادي الثاني للعام 2019.