اللواء هاشم بورقعة الكزة يتسلم قيادة منطقة طبرق العسكرية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 23 يناير 2019, 10:07 مساء
من اليمين اللواء هاشم بورقعة الكزة واللواء عمر المسماري خلال مراسم تسليم واستلام قيادة منطقة طبرق العسكرية. (الإنترنت)

جرت، صباح اليوم الأربعاء، بمقر قيادة منطقة طبرق العسكرية، مراسم التسليم والاستلام بين القائد السابق للمنطقة اللواء عمر المسماري والقائد الجديد للمنطقة اللواء هاشم بورقعة الكزة، بحضور اللجنة المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأُقيم على هامش مراسم التسليم والاستلام بين الكزة والمسماري، حفل حضره ضباط وضباط صف وجنود القوات البرية والبحرية والجوية في طبرق.

وكلفت القيادة العامة، قبل أيام، اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرًا لمنطقة طبرق العسكرية خلفًا للآمر السابق اللواء عمر المسماري.

وتمتد منطقة طبرق العسكرية من إمساعد شرقًا إلى منطقة مرتوبة غربًا حتى واحة الجغبوب جنوبًا.

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