إزالة السواتر الترابية وفتح الطريق الرابط بين طرابلس وترهونة

أعيان بني وليد يشرفون على فتح الطريق بين طرابلس وترهونة. (تصوير: حاتم التويجر)

قال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» إن أعضاء الجمعية قاموا، اليوم الأربعاء، بإزالة السواتر الترابية وإعادة فتح الطريق الرابط بين مدينتي طرابلس وترهونة.

وأضاف التويجر أن فتح الطريق وإزالة السواتر الترابية «تأتي في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى ومجلس أعيان ترهونة برعاية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة».

اقرأ أيضًا: مشايخ وأعيان ترهونة يوقعون على اتفاق وقف إطلاق النار جنوب طرابلس

ووقَّع أعيان طرابلس وترهونة، أمس الثلاثاء، على اتفاق وقف إطلاق النار جنوب العاصمة، التي شهدت ضواحيها اشتباكات عنيفة بين «قوة حماية طرابلس» من جهة و«اللواء السابع مشاة» من ترهونة.