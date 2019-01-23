معيتيق يشدد على التزام البعثة الأممية بتعزيز الخطط المعدة لتحسين الخدمات

لقاء معيتيق وريبيرو بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، على ضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بتعزيز الخطط المعدة لتحسين الخدمات وفق الالتزام بالقانون الإنساني الدولي لضمان تحقيق التكامل بين المشروعات، وللمضي نحو تحقيق الاستقرار».

جاء ذلك خلال لقاء معيتيق، صباح اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مع منسقة الشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ماريا ريبيرو.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء تناول «خطط الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاقها وفق برامج متكاملة بين القطاعات».

وأضافت أن معيتيق أكد للمسؤولة الأممية على «أهمية دور الأمم المتحدة في توفير الاحتياجات الإنسانية»، وأشاد بالخطوات العملية الملموسة التي تحققت على الصعيد الإنساني في مدن ومناطق الجنوب وبنغازي، وشدد على ضرورة التزام البعثة.