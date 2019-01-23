فنيو ومهندسو محطة الزاوية المزدوجة ينهون أعمال الصيانة للوحدة الغازية الأولى

الوحدة الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

تمكن فنيون ومهندسون بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة من إنهاء أعمال الصيانة للوحدة الغازية الأولى المجرورة، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 30 ميغاوات للمساهمة في دعم الشبكة العامة، فيما يواصلون العمل على صيانة الوحدة الثانية بالمحطة للحصول على 30 ميغا أخرى، وفق ما نشرته الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

ونقلت صفحة الشركة عن مهندس الكهرباء بمحطة الزاوية، رمزي الأخضر، قوله: «إن الوحدتين الغازيتين اللتين نُفذتا خلال العام 2012 من قبل شركة جنرال إلكتريك الأميركية، استمرتا في العمل لفترة معينة ثم توقفتا عن الخدمة بسب أعطال فنية، وغادرت الشركة مقر عملها نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد».

وأضاف الأخضر بالقول: «وبتصميم وإرادة صلبة وعزم لا يلين من قبل فنيي ومهندسي المحطة لإجراء أعمال صيانة للوحدتين، خاصة وأن الشركة تمر بظروف صعبة في ظل العجز الحاصل في الشبكة، حيث تمكنوا من انتهاء أعمال الصيانة للوحدة الغازية الأولى بقدرة 30 ميغاوات للمساهمة في دعم الشبكة العامة وجارٍ العمل على صيانة الوحدة الثانية للحصول على 30 ميغا أخرى».

وقالت الشركة العامة للكهرباء: «إن محطة الزاوية للدورة المزدوجة تعتبر إحدى أهم المحطات الكبرى التي تعتمد عليها الشركة العامة للكهرباء في إنتاج الطاقة الكهربائية والتي تقع بمدينة الزاوية على بعد 50 كلم غرب مدينة طرابلس، وتساهم بشكل كبير في تغطية أحمال الشبكة العامة للكهرباء، وتدار بواسطة عناصر وطنية ليبية».