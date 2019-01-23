«داخلية الوفاق» تطالب بتسجيل العمالة الوافدة بمراكز الشرطة ومصلحة الجوازات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 05:06 مساء

جددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، مطالبتها للمواطنين من أصحاب المحال التجارية والمصانع والشركات والمنازل المستأجرة، بضرورة تسجيل العمالة الوافدة لديهم والمستأجرين بأقرب مراكز الشرطة في نطاق سكنهم، وكذلك مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وإتمام الإجراءات الصحية الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء «يأتي في المقام الأول لحماية الوطن والمواطن ومنع حدوث أية خروقات أمنية، وكذلك السماح للعمالة الوافدة بالتنقل والعمل ووفقًا للقوانين التنظيمية السارية في الدولة».

وأعادت الوزارة التأكيد على «أن الأمن مسؤولية تضامنية»، داعية «جميع المواطنين إلى التقيد بهذا الأمر وسرعة تسجيل كافة المستأجرين، وتصحيح أوضاع العمالة من الأجانب»، منوهة إلى «أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين، باعتبار أن هذه المسألة تمس أمن الدولة بشكل عام».

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