ديوان المحاسبة يكشف اقتطاع مبلغ مالي شهريًا من منح الطلبة بالخارج بالمخالفة للقانون

شعار ديوان المحاسبة. (بوابة الوسط)

كشف ديوان المحاسبة في البيضاء عن اقتطاع مبلغ مالي قدره 15 دولار شهريًا من المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج بالمخالفة للقانون.

وقال الديوان، في تقريره السنوي للعام 2017، إن تلك الاقتطاعات المالية تتم لصالح الاتحاد العام للطلبة، مشيرًا إلى أنها تحدث دون وجود سند قانوني لخصم هذه القيمة.

وأضاف أنه إلى جانب غياب السند القانوني فلم تصدر كذلك لائحة مالية معتمدة تحدد آلية أوجه صرف هذه المبالغ المقتطعة.

وكان التقرير السنوي لديوان المحاسبة كشف عن عدد من المخالفات المالية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مخالفة مالية جسيمة بقناة الساعة الفضائية المتوقفة عن العمل منذ 2010، إذ لا تزال رواتب العاملين بالقناة ومخصصاتها المالية سارية من ميزانية الدولة بعد مرور 9 سنوات على إغلاقها.

وكشف التقرير أيضًا عددًا من المخالفات لإدارة المصرف المركزي بالبيضاء، من أبرزها قيام المصرف بشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق الموازية، والمساهمة بالمضاربة في العملات الأجنبية.