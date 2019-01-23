السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 03:37 مساء

ارتفعت العملات الدولية أمام الدينار الليبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق الموازية، إذ زاد الدولار إلى 4.38 دينار مقابل 4.375 دينار في نهاية تعاملات أمس، إلا أنه يبقى أقل من السعر الذي بلغه قبل أسبوع.

كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.97 دينار مقابل 4.95 دينار أمس، بفارق قرشان، لكنه يظل أدنى من المستوى الذي سجله الأربعاء الماضي.

كذلك صعد الجنيه الاسترليني إلى 5.53 دينار مقابل 5.48 دينار، بفارق خمسة قروش، وهو ما يعكس تحسنا في أداء العملة البريطانية خلال الأسبوع.

وأيضا زادت الليرة التركية زيادة طفيفة إلى 0.826 دينار اليوم، مقابل 0.82 دينار، والدينار التونسي إلى 1.44 دينار مقابل 1.43 دينار.

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