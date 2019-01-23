تعليم الوفاق توصي بضرورة الإسراع في إنجاز برنامج الملاك الوظيفي لمعلمي مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 02:58 مساء
مراقبة تعليم مصراتة. (تعليم الوفاق)

أوصى الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بمكتب الامتحانات بمراقبة تعليم مصراتة، بحضور مدراء المكاتب بالمراقبة ومدراء المكاتب التعليمية بالمناطق، بضرورة البدء والإسراع في إنجاز برنامج الملاك الوظيفي لمراقبة تعليم مصراتة، للعام 2018 ، 2019.

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الإشراف على تسكين الملاك الوظيفي بالمراقبة، خلص إلى ضرورة البدء والإسراع في إنجاز برنامج الملاك الوظيفي لمراقبة تعليم مصراته، للعام 2018، 2019.

وأكدت الوزارة، أن لجنة الإشراف على تسكين الملاك الوظيفي على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات، وعقد الاجتماعات التوضيحية لسلامة وسرعة إنجاز المطلوب، موجهة بضرورة التقيد التام بالمواعيد المعلن عنها، لتنفيذ برنامج الملاك الوظيفي المقدم من قبل وزارة التعليم بالخصوص.

ونظمت مراقبة تعليم صبراتة أوائل يناير الجاري، ورشة عمل حول لوائح وضوابط تطبيق الملاك الوظيفي استهدفت مديري المدارس والمفتشين التربويين بمصلحة التفتش التربوي بصبراتة المكلفين بمتابعة التسكين على الملاك الوظيفي بالمدارس.

واستضافت المراقبة عبدالفتاح الفاضلي مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم وأحمد عبدالقادر رئيس قسم البيانات والإدخال بالإدارة لتوضيح كافة الضوابط وآلية التسكين على الملاك الوظيفي ومهام مكاتب الاحتياط العام بالمراقبات وعملها في توفير وسد العجز في المعلمين في الظروف الاستثنائية.

كما تأتي الورشة لتوضيح الهدف من مشروع الملاك الوظيفي الذي أطلقته وزارة التعليم لتنظيم وتطوير التعليم في ليبيا والارتقاء بمستوى المعلم معنوياً ومادياً والرفع من كفاءته العلمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
المصري رامي مالك ينافس كريستيان بايل في ترشيحات الأوسكار
ثقافة وفن
«المركزي»: 54 مليون دينار سيولة نقدية لمصارف أوباري
ليبيا
ميلانيزي: أمن إيطاليا يرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة: إكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة بهذه الشروط
رياضة محلية
كاركاتير حليم - مجلس النواب .. استفتاء على الدستور أم انتخابات رئاسية
كاريكاتير
المبعوث الأممي: مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين
ليبيا
غسان سلامة يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب
ليبيا
جريدة تشادية: الموساد زود ديبي بمعلومات بشأن متطرفين في ليبيا
ليبيا
الجيش يعلن مقتل عنصرين «إرهابيين» في درنة
ليبيا
كاركاتير خيري - لا للميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احم أسنانك في خطوات بسيطة