تعليم الوفاق توصي بضرورة الإسراع في إنجاز برنامج الملاك الوظيفي لمعلمي مصراتة

مراقبة تعليم مصراتة. (تعليم الوفاق)

أوصى الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بمكتب الامتحانات بمراقبة تعليم مصراتة، بحضور مدراء المكاتب بالمراقبة ومدراء المكاتب التعليمية بالمناطق، بضرورة البدء والإسراع في إنجاز برنامج الملاك الوظيفي لمراقبة تعليم مصراتة، للعام 2018 ، 2019.

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الإشراف على تسكين الملاك الوظيفي بالمراقبة، خلص إلى ضرورة البدء والإسراع في إنجاز برنامج الملاك الوظيفي لمراقبة تعليم مصراته، للعام 2018، 2019.

وأكدت الوزارة، أن لجنة الإشراف على تسكين الملاك الوظيفي على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات، وعقد الاجتماعات التوضيحية لسلامة وسرعة إنجاز المطلوب، موجهة بضرورة التقيد التام بالمواعيد المعلن عنها، لتنفيذ برنامج الملاك الوظيفي المقدم من قبل وزارة التعليم بالخصوص.

ونظمت مراقبة تعليم صبراتة أوائل يناير الجاري، ورشة عمل حول لوائح وضوابط تطبيق الملاك الوظيفي استهدفت مديري المدارس والمفتشين التربويين بمصلحة التفتش التربوي بصبراتة المكلفين بمتابعة التسكين على الملاك الوظيفي بالمدارس.

واستضافت المراقبة عبدالفتاح الفاضلي مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم وأحمد عبدالقادر رئيس قسم البيانات والإدخال بالإدارة لتوضيح كافة الضوابط وآلية التسكين على الملاك الوظيفي ومهام مكاتب الاحتياط العام بالمراقبات وعملها في توفير وسد العجز في المعلمين في الظروف الاستثنائية.

كما تأتي الورشة لتوضيح الهدف من مشروع الملاك الوظيفي الذي أطلقته وزارة التعليم لتنظيم وتطوير التعليم في ليبيا والارتقاء بمستوى المعلم معنوياً ومادياً والرفع من كفاءته العلمية.