تطورات المشهد الليبي تطغى على زيارة لافروف إلى الجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 23 يناير 2019, 02:35 مساء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجزائر مساء اليوم الأربعاء، لبحث تطورات الملف الليبي، في موازاة مع تحركات موسكو لإعادة «نجلي القذافي» إلى الواجهة.

ويبحث لافروف في زيارة الجزائر التي تدوم يومين، «الحوار السياسي المنتظم والتشاور الدائم بين البلدين، حول المسائل الإقليمية المشتركة بما فيها الأزمة الليبية».

ووفق الدبلوماسية الجزائرية، فإن زيارة لافروف تأتي بدعوة من نظيره عبد القادر مساهل، حيث «ستسمح بتبادل واسع لوجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية الكبرى»، كما «سيشكل الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الملف محور المحادثات، كما هو الشأن بالنسبة للوضع في الساحل»، وفق المصدر ذاته.

وتتوافق مواقف الجزائر وروسيا في شأن التسوية السياسية للأزمة الليبية، وإشراك أتباع النظام السابق في المؤتمر الوطني الجامع والاستحقاقات القادمة.

ومن غير المستبعد أن يطرح الجانبان مسألة نجلي القذافي، بعدما تحدثت تسريبات إعلامية عن تدخل موسكو اليوم الأربعاء، في قضية هانيبال بطلبها من الحكومة اللبنانية استعدادها لتأمين انتقاله إلى روسيا.

أما قضية سيف الإسلام فعادت بعد تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مؤخرًا، حين قال إنه «ينبغي أن يلعب سيف الإسلام القذافي دورًا في المشهد السياسي الليبي».

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