رئيس ديوان المحاسبة يوجه بسرعة إعداد وتقديم التقرير السنوي بنهاية مارس 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 02:07 مساء
رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه. (أرشيفية: الإنترنت)

عقد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح بمكتبه اليوم الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا مع رئيس وأعضاء لجنة إعداد التقرير السنوي العام، لبحث أسس ومخرجات التقرير السنوي 2018، الجاري إعداده.

ووجه رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح، بسرعة إعداد وتقديم التقرير بنهاية شهر مارس 2019.

كما وجه بضرورة أن يشتمل التقرير على نتائج أداء جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، مثبتاً به الملاحظات المسجلة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأنها وفقاً لما يمليه عليه القانون رقم (19) لسنة 2013 بإعادة تنظيمه وتعديلاته.

وطالب بضرورة إبلاغ الجهات بالملاحظات المسجلة عليها، ومنحها فرصة إبداء ردودها وتحقيق دفوعها قبل أن يتم إحالة التقرير للسلطة التشريعية، وفقاً لما تقضي به المادة (53) من قانون ديوان المحاسبة المشار إليه.

وطالب بضرورة أن يوضح التقرير نتائج دراسة العقود التي تزيد عن خمسة ملايين دينار، المحالة للديوان لغرض الدراسة المسبقة، موضحاً موقفه وتوضيح أسباب الموافقة التي تقررت لبعضها ومبررات رفض الأخرى، كما طلب بضرورة إعداد ملخص وافٍ للموضوعات ونتائج أعمال الفحص والمراجعة التي تقرر إحالتها لسلطات التحقيق.

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