الشاهد: الاقتصاد التونسي دفع ثمن تأزم الوضع في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 23 يناير 2019, 01:08 مساء
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن اقتصاد بلاده دفع ثمن تأزم الوضع في ليبيا.

وأوضح الشاهد الأربعاء خلال مداخلته في ندوة حول «الرؤيا الاستراتيجية للشرق الأوسط»، بالدورة 49 من منتدى دافوس (22 و23 جانفي 2019 بسويسرا)، أن تأزم الأوضاع في ليبيا أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي التونسي خصوصًا وأن آلاف التونسيين الذين كانوا يعملون بليبيا عادوا في الفترة الأخيرة إلى البلاد.

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وبيّن رئيس الحكومة التونسية أن تحقيق التنمية سواء في الشرق الأوسط أو في تونس «يمر حتمًا عبر ضمان الاستقرار على المستوى السياسي والاجتماعي»، مستشهدًا في هذا السياق بتأثير الأزمة الليبية على اقتصاد تونس.

وأضاف أن «تونس ضاعفت ميزانيات الأمن والدفاع لدحر الإرهاب وتحقيق عمليات استباقية نوعية على حساب التنمية في الجهات والنهوض بالفئات الهشة».

وقال رئيس الحكومة التونسية، إن «كلفة الإرهاب كانت باهظة على اقتصاد تونس ما أضر بنشاطها السياحي وأسهم في تدهور الاقتصاد ككل وكبّد البلاد خسائر مالية، دفعت الحكومات إلى الاقتراض من مختلف المؤسسات المالية الدولية ومن صندوق النقد الدولي».

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