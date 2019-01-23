ضبط ألفي قرص مخدر بميناء الخمس مخبأة داخل سيارة قادمة من بلجيكا

أعلن قسم مكافحة التهريب والمخدرات بالخمس ضبط حوالي ألفين قرص من الحبوب المهلوسة التي تعتبر من أشد أنواع الحبوب خطورة، كانت مخبأة داخل سيارة موردة من الخارج.

وقال قسم مكافحة التهريب في بيان صادر عنه اليوم إنه وردت معلومات للقسم، مفادها وجود سيارة على متن السفينة سي بتروس القادمة من بلجيكا، محملة بحبوب مخدرة، مخبأة داخل أماكن مختلفة بالسيارة.

وأشار إلى أن قسم مكافحة التدريب والمخدرات بالخمس تعامل مع هذه المعلومات بكل الجدية، وكلف وحدة التحري بجمع المعلومات والتأكد من السيارة المعنية، مؤكدًا أنه أثناء تفريغ شحنة السفينة التي وصلت إلى داخل ميناء الخمس بتاريخ 21 يناير 2019، تمت ملاحظة السيارة بنفس المواصفات المعلومة التي ورد بلاغ بها.

وأكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المعنية مع النيابة العامة، والتحفظ على ألفي قرص مخدر من مواد يشتبه أن تكون مخدرة بأشكال وأنواع مختلفة مخبأة داخل زوايا السيارة المعنية.