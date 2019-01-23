حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (23 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس متقلبًا على أغلب مناطق الشمال مصحوبًا برياح قوية وأمطار تكون جيدة أحيانًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلـة إلى نشطة السرعــة، وتكون قويــة قــد تتجاوز 60 كلم / س على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحــرارة القصوى بين (14 – 17) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على بنغازى والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية قد تتجاوز (60) كلم / س، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على الخليج وسهل بنغازي مع هبوط في الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (13-18) مْ، وتكون ما بين (20 – 23) مْ على جالو والجغبوب، وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على غدامس والحمادة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الحمادة - غدامس والجفرة مثيرة للأتربة والرمال.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14- 19) مْ، لتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول تدريجيًا مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (24- 26) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: