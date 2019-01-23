بالصور.. رئيس «العمليات الخاصة» يتفقد قوة تأمين قصر بن غشير وضواحيها

رئيس قوة العمليات الخاصة العميد وجدي الشريف، يزور رفقة ضباط القوة مديرية أمن قصر بن غشير.

زار رئيس قوة العمليات الخاصة العميد وجدي الشريف، رفقة ضباط القوة مديرية أمن قصر بن غشير، ضمن التعاون المشترك حول تأمين المنطقة.

واطلع العميد على العمل الميداني لدوريات القوة بمنطقة قصر بن غشير وضواحيها من خلال جولة ميدانية قام بها عقب الزيارة.

وتضمن برنامج الزيارة التفقدية، الاطلاع على سير العمل بالدوريات التابعة لقوة العمليات الخاصة، بمنطقة قصر بن غشير وضواحيها من خلال جولة ميدانية.

وتشارك القوة في عملية تأمين منطقة قصر بن غشير مع عدد من الأجهزة الأمنية، بهدف منع الخروقات ومساعدة مديرية قصر بن غشير على وضع خطة أمنية محكمة تعيد للمنطقة الأمن والأمان.

وشهدت منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة الليبية طرابلس، منتصف يناير الجاري، اندلاع اشتباكات متقطعة بمدخل المنطقة باتجاه كوبري وادي الربيع- سوق الأحد.

وتوصل، اجتماع وفدي المجلس الاجتماعي طرابلس وترهونة إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، بوساطة من وفد مشايخ وأعيان مدينة ورفلة.

واتفق الجانبان خلال اجتماع بفندق «باب البحر» بالعاصمة طرابلس على استمرار وقف إطلاق النار، وسحب كل طرف قواته إلى حدوده الإدارية ولمسافة 15 كيلومترًا، وتسليم الأسلحة الثقيلة للثكنات العسكرية.

كما أقر الاتفاق، وفق المصدر، على أن تكون إدارة مطار طرابلس الدولي تحت إشراف مديرية أمن قصر بن غشير، على أن تتولى وزارة الداخلية تأمين الطرق.

واتفق الطرفان إلى اتفاق على إزالة السواتر، وتبادل الأسرى، وعودة المهجرين. وأقر المجتمعون تشكيل لجان للترتيبات الأمنية، وتبادل الأسرى، وتسوية أوضاع المهجرين، حسب المصدر.

رئيس قوة العمليات الخاصة العميد وجدي الشريف، يزور رفقة ضباط القوة مديرية أمن قصر بن غشير.

رئيس قوة العمليات الخاصة العميد وجدي الشريف، يزور رفقة ضباط القوة مديرية أمن قصر بن غشير.

رئيس قوة العمليات الخاصة العميد وجدي الشريف، يزور رفقة ضباط القوة مديرية أمن قصر بن غشير.

رئيس قوة العمليات الخاصة العميد وجدي الشريف، يزور رفقة ضباط القوة مديرية أمن قصر بن غشير.