ضبط جرافة مصرية تحمل كمية كبيرة من السجائر معدة للتهريب شرق طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 22 يناير 2019, 09:58 مساء
أحد الزوارق التابعة لقاعدة طبرق البحرية. (الإنترنت)

تمكنت قوة تابعة لقاعدة طبرق البحرية مساء أمس الاثنين، من توقيف جرافة تحمل كمية كبيرة من السجائر معدة للتهريب غرب منطقة البردي (100 كلم شرق مدينة طبرق).

وقال مصدر من قاعدة طبرق البحرية لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن «زوارق تابعة للقاعدة البحرية تقوم بجولات استطلاعية من سواحل منطقة إمساعد إلى سواحل مدينة درنة أوقفت جرافة مصرية على متنها ثمانية مصريين وتحمل كمية كبيرة من السجائر معدة للتهريب فتم جرها إلى رصيف القاعدة البحرية بطبرق».

وأضاف المصدر أنه جرى التحفظ على المصريين بقاعدة طبرق البحرية للتحقيق معهم في القضية ومصادرة كمية السجائر بعد أخذ الإذن من النيابة العامة.

وتنشط ظاهرة التهريب عبر الجرافات المصرية بمنطقة البردي والمرسى شرق مدينة طبرق ما دعا القوات البحرية إلى تكليف زوارق حربية لمحاربة هذه الظاهرة وإيقاف المهربين.

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