إعــادة خدمات شبكة «المدار الجديد» إلى بني وليد

أحد أبراج الاتصالات. (أرشيفية: الإنترنت)

عادت، مساء اليوم الثلاثاء، خدمات الاتصالات والإنترنت الخاصة بشبكة «المدار الجديد» إلى مدينة بني وليد بعد انقطاع تام دام 24 ساعة في كافة مناطق المدينة.

وذكر مصدر بشركة «هاتف ليبيا» بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن الشركة اضطرت بسبب هذا العطل إلى تحويل بعض الاتصالات إلى مسار آخر بديل، عكس المسار الأول، موضحًا أن هذا المسار خاص بمنظومات المصارف لشركة المدار، وأنه سيتم استبدال المسار القديم لشركة «ليبيانا» بمسار جديد خلال الفترة المقبلة.

واشتكى أهالي مدينة بني وليد من انقطاع وضعف في خدمات الاتصالات لشركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا»، حيث تسبب الانقطاع في شلل في بعض القطاعات العامة، خاصة المصارف العاملة في المدينة.