بالفيديو.. تفاصيل برنامج تنقيح وتطوير المناهج التعليمية في ليبيا

اجتماع في وزارة التعليم لمتابعة برنامج تنقيح وتطوير المناهج التعليمية

عقد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الطاهر حبيب، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بالمركز؛ لاستعراض استعدادات وتحضيرات المركز لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل 2019-2020م، بالإضافة إلى مشروع تنقيح وتطوير المناهج والمقررات الدراسية لمرحلة التعليم الثانوي.

وبدوره قال الطاهر حبيب: «إن أعمال تنقيح وتطوير المناهج والمقررات الدراسية لمرحلة التعليم الثانوي بلغت 70%»، مؤكدًا أنها تسير بشكل جيد ووفقًا للجدول الزمني المعد لذلك، متوقعًا انتهاء اللجان المكلفة بعملية التنقيح من أعمالها مع نهاية شهر مارس المقبل، على حد قوله.

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ومن جهته أوضح مدير إدارة الكتاب المدرسي بالمركز، صلاح بن سوسو، أن المركز أعدّ خطة مجدولة لطابعة وتوريد الكتاب المدرسي تضمن وصول الكتاب في موعده المحدد وقبل انطلاق العام الدراسي المقبل بمدة كافية.

وفي ختام الاجتماع شدد وكيل وزارة التعليم على ضرورة الالتزام والتقيد بالجداول الزمنية المعدة والمعتمدة من المركز بخصوص طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل؛ لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقًا بانتظام العملية التعليمية داخل المؤسسة التعليمية، بحسب وصفه.

وأشار عادل جمعة إلى أن «برنامج تنقيح وتطوير المناهج التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي جاء تلبية لدعوات متكررة من مختلف عناصر المنظومة التعليمية بشأن تنقيح المقررات الدراسية وتدقيقها وتصويب الأخطاء الواردة بها».

وأضاف: «البرنامج يشارك فيه أكثر من 135 خبيرًا من معلمين وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات وخبراء تربويين من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية»، لافتًا إلى أن «عملية التنقيح تضمنت دمج الكتب الدراسية وتقليص عددها وإلغاء الموضوعات المتكررة وإزالة الحشو».