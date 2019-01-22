المجلس الرئاسي يعقد اجتماعًا لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية

المجلس الرئاسي يعقد اجتماعًا برئاسة فائز السراج لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية (حكومة الوفاق)

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة فائز السراج، وحضور نائبي الرئيس عبد السلام كاجمان وأحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.

وهذا أول اجتماع للمجلس الرئاسي منذ نشبت خلافات داخل المجلس الرئاسي، عندما اتهم النواب الثلاثة، أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبد السلام كاجمان، رئيس المجلس فائز السراج، بالاستئثار والانفراد بالقرارات المصيرية.

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وتناول الاجتماع، الذي عُـقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الحالة الأمنية في جنوب طرابلس والترتيبات الأمنية، حيث أعرب المجلس عن «ارتياحه لما تحقق من تهدئة»، مثمنًا في الوقت نفسه «الجهود والمواقف الوطنية المخلصة التي ساهمت في حقن الدماء».

وبحث الاجتماع، وفق بيان لحكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك»، إجراءات تطبيق الترتيبات الأمنية، وآليات العمل بين لجنة الترتيبات الأمنية والوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

من ناحية أخرى جرى استعراض نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والترتيبات المالية لسنة 2019، كما بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية في المنطقة الجنوبية.

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وكان المجلس الرئاسي بدأ إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، بالتوازي مع إقرار حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

المجلس الرئاسي يعقد اجتماعًا برئاسة فائز السراج لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية (حكومة الوفاق)