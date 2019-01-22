العثــور على جثة متحللة داخل محطة صرف صحي في سبها

متطوعان من الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثة من محطة صغيرة للصرف الصحي بمنطقة حجارة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

عثر اليوم الثلاثاء، على جثة مجهولة الهوية متحللة فى إحدى المحطات الصغيرة لرفع مياه الصرف الصحي بمنطقة حجارة بمدينة سبها، على ما أفاد شهود عيان من المنطقة «بوابة الوسط»

وقال الشهود لـ«بوابة الوسط» إنهم قاموا بمحاولة لتسليك مضخة الحي لكنهم فوجئوا أن الإنسداد سببه وجود جسم تبين بعدها أنه جثة متحللة مجهولة الهوية، ما اضطرهم إلى إبلاغ نقطة شرطة حجارة التي حضرت على الفور إلى عين المكان.

وأضاف الشهود أن فريق انتشال الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع سبها قام بانتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة في مركز سبها الطبي في عملية تابعتها «بوابة الوسط» في عين المكان.

يشار إلى أن مدينة سبها شهدت عديد المرات العثور على جثث مجهولة الهوية فى مكبات القمامة والطرقات إلى جانب جثث معلقة على أسلاك نقل التيار الكهربائي.