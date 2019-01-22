السراج يبحث مع السفير الأمريكي ملفات أمنية واقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 06:59 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع بالسفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، أثناء وجوده في تونس، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا «بيتر بودي»، وذلك في إطار عملية التشاور بين البلدين.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع تناول «مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس في شهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت في العاصمة طرابلس ومحيطها».

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وجدد السفير الأميركي، وفق البيان، دعم بلاده لـ«النهج التوافقي» لحكومة الوفاق الوطني، مشيدًا بما «تحقق من نتائج إيجابية على الصعيدين الأمني والاقتصادي»، كما أعلن دعم بلاده لـ«المسار الديمقراطي الذي ترعاه الأمم المتحدة».

وبحث الجانبان سبل «دعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية لحكومة الوفاق الوطني والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب، ورؤية حكومة الوفاق الوطني لتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الاقتصاد والتنمية».

وكان المجلس الرئاسي بدأ إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، بالتوازي مع إقرار حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

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