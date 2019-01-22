«إمكاناتنا كادت تنفد».. «الكهرباء» تحذر من تضرر الشبكة بسبب اشتباكات طرابلس

حذرت الشركة العامة للكهرباء «الجهات الاعتبارية» أنها لن تستطيع «مواكبة أي أضرار تلحق بالشبكة نتيجة اشتباكات طرابلس» وتحملها المسؤولية، مشيرة إلى أن الاشتباكات «أصابت محولات وحرقت محطات وأسقطت أعمدة الأسلاك».