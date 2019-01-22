«الأعلى للدولة» يبحث مع البعثة الأممية الإعداد للملتقى الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 04:42 مساء
المجلس الأعلى للدولة يبحث الإعداد للملتقى الوطني المرتقب

عقد فريق العمل المكلف من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مسؤول الملف السياسي ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإعداد للملتقى الوطني المرتقب عقده قريبًا.

وأشار بيان نشره مكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة إلى أنّ «النقاش دار حول (الملتقى الوطني) المزمع عقده خلال الفترة المقبلة برعاية أممية، حيث نقل فريق إعداد المجلس وجهات نظر كثير من الأطراف، التي تم الاجتماع بهم وطرح رؤيتهم على البعثة الأممية».

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة الملتقى الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

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ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يُراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، ما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

المجلس الأعلى للدولة يبحث الإعداد للملتقى الوطني المرتقب
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